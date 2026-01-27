Der Dollar steht unter zunehmendem Druck weil mittlerweile selbst US-Investoren massiv in Gold umschichten. Steigende Renditen, politische Unsicherheit und di jüngsten Goldpreisrekorde senden ein deutliches Warnsignal. Seit nunmehr vier Wochen tendieren der Dollar und US-Staatsanleihen bergab. Normalerweise gelten steigende Renditen als stabilisierender Faktor für eine Währung, doch aktuell kehrt sich dieser Zusammenhang um. Die Renditen zehnjähriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
