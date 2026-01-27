Mit den vorläufigen Ergebnissen des vierten Quartals, die am 5. Februar erwartet werden, tritt Rational optimistisch in das Jahresende ein, gestützt durch ein robustes Momentum, gesunde Auftragseingänge, steigendes Kundenengagement und anhaltende Nachfrage nach produktivitätssteigernden Küchenlösungen. Die Daten deuten weiterhin auf stabile Kundenaktivitäten hin, da die Betreiber Effizienz, Energieeinsparungen und den Ersatz von Arbeitskräften über den zeitlichen Aspekt von Investitionen in diskretionäre Ausgaben priorisieren. Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass 2026 als Jahr der Umsetzung gestaltet wird: Während die US-Zölle einen klaren, aber quantifizierbaren Gegenwind darstellen werden, bleibt das Management darauf fokussiert, die Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienz und operative Hebel anstatt über preisgetriebenes Volumenrisiko zu schützen. Mit iVario, das weiterhin schneller als die Gruppe wächst, einer noch frühen Durchdringung und strukturell vorbereiteter Produktionskapazitäten für Skalierung, sollte Rational in der Lage sein, das Wachstum über den aktuellen Zyklus hinaus aufrechtzuerhalten. Wir reiterieren unsere BUY-Empfehlung und bestätigen unser Kursziel von 800,00 EUR, unterstützt durch das Premium-Qualitätsprofil des Unternehmens, starke Cash-Generierung und das Potenzial für mehrjährige Wachstumsvervielfachung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag





© 2026 mwb research