Die Platform Group (TPG) hat die geplante Übernahme von 100% der AEP GmbH bekannt gegeben, einem deutschen B2B-Pharmazeutika-Großhändler und Plattformbetreiber, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung. Basierend auf einem implizierten EBITDA-Beitrag von 20 bis 25 Millionen Euro wird der Kaufpreis auf etwa 130 bis 170 Millionen Euro geschätzt (mwb-Schätzung). Die Transaktion würde Pharma & Service Goods als neues Kerngeschäftsfeld etablieren und erheblich die Größe, Sichtbarkeit und Sektorenzugehörigkeit erhöhen. Obwohl die regulatorische Komplexität zunehmen würde, stellt die Übernahme einen strategischen Schritt dar. Bis zum Abschluss (voraussichtlich im 2. Quartal 2026) und bis weitere Details zur Bewertung, Finanzierungsstruktur und regulatorischen Bedingungen verfügbar sind, lassen wir unsere Annahmen unverändert und bestätigen unser Kursziel von 19,50 Euro. Die BUY-Empfehlung bleibt bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
© 2026 mwb research