First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,00.
Zusammenfassung:
ABO Energy hat eine Stillhaltevereinbarung mit den Gläubigern wesentlicher Finanzierungen geschlossen und hat damit den ersten Schritt in Richtung Sanierung gemacht. Die nächsten Schritte sind die Erstellung eines Sanierungsgutachtens und darauf aufbauend eines Sanierungskonzepts sowie die Einbeziehung der Anleihegläubiger. Mit der operativen Umsetzung des Sanierungsprozesses hat ABO Energy den Restrukturierungsspezialisten Hübner beauftragt. Wir konstatieren, dass der Sanierungsprozess erste klare Konturen annimmt und unterstellen in unserem DCF-Modell eine erfolgreiche Sanierung. Wir bestätigen das Kursziel von €8 (Kurspotenzial: 19%) sowie unsere Hinzufügen-Empfehlung.
