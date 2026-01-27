München (ots) -Zu Beginn des neuen Jahres denken viele bereits über ihre Urlaubspläne für 2026 nach. Eine neue Umfrage im Auftrag von Booking.com* zeigt, wie hoch die Reiselust schon jetzt ist: Mehr als vier von zehn deutschen Reisenden (45 %) planen in diesem Jahr mehr als zwei Urlaubsreisen - bei Familien sind es sogar 51 %. Für die Mehrheit der deutschen Reisenden startet die Urlaubsvorfreude schon früh: Ganze 86 % geben an, dass ihr Urlaub bereits mit der Buchung beginnt. Vorausschauende 35 % haben bereits alle oder die meisten ihrer Reisen für 2026 gebucht, während fast die Hälfte (47 %) vorhat, dies bald zu tun. Familien sind hier besonders früh dran: 43 % haben schon die Mehrheit oder alle ihrer Reisen für dieses Jahr gebucht.Die Freude über einen kürzlichen Urlaub beflügelt den nächsten: 89 % freuen sich darauf, unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Urlaub mit der Planung und Buchung ihrer nächsten Reise zu beginnen. Dabei ist jedoch Bequemlichkeit entscheidend, denn 78 % der Befragten finden es umständlich, alle Elemente einer Reise über verschiedene Kanäle zu buchen.Buchungspersönlichkeiten: Wer übernimmt das Ruder und wer delegiert?Eine deutliche Mehrheit von 69 % der Deutschen sind aktive Bucher:innen und ziehen es vor, alle oder die meisten Bestandteile ihrer Reise selbst zu buchen und schätzen somit Kontrolle gegenüber dem Delegieren. Weitere 26 % teilen sich die Verantwortung der Urlaubsorganisation und -buchung etwa gleichmäßig mit ihren Mitreisenden. Dieser kollaborative Ansatz ist besonders bei Gen Z beliebt (31 %). Aktive Reiseplaner:innen kümmern sich in der Regel persönlich um die Auswahl der Unterkunft (71 %), gefolgt von der Wahl des Reiseziels (69 %), dem Reisezeitraum (60 %) und den Transportmitteln für An- sowie Abreise und für den Aufenthalt vor Ort (59 %), wie z.B. Flug oder Mietwagen. Dieser Wunsch nach Kontrolle ist überwiegend positiv motiviert: 56 % der aktiven Buchenden macht die Reiseorganisation schlichtweg Spaß, und 35 % fühlen sich durch das positive Feedback ihrer Mitreisenden bestätigt, denen die von ihnen organisierten Urlaube gefallen. Allerdings geben ebenso 41 % zu, vor allem deshalb die Verantwortung zu übernehmen, da sie sicherzustellen wollen, dass der Urlaub genauso wird, wie sie ihn sich persönlich wünschen.Nur eine kleine Minderheit (5 %) überlässt die gesamte oder den Großteil der Organisation anderen. Von diesen Delegierenden verlassen sich 61 % auf ihre Mitreisenden, während 18 % einen externen Dienstleister wie ein Reisebüro bevorzugen (bei Familien sind es sogar 27 %). Die Auswahl der Unterkunft (47 %), der Reisezeitraum (45 %) und die Sehenswürdigkeiten sowie Aktivitäten vor Ort (43 %) sind die am häufigsten delegierten Aufgaben. Die Motivation für das Delegieren wurzelt in Vertrauen (59 % halten ihre Mitreisenden für großartige Planer:innen) sowie im Wunsch, Stress zu vermeiden (20 %) oder der Sorge, die Erwartungen der anderen nicht zu erfüllen (12 %).Die Freude am Organisieren: Warum deutsche Reisende die Kunst des Buchens liebenAktive Buchende empfinden die größte Belohnung in der Vorfreude, die sie verspüren, sobald sie eine Reise gebucht haben (51 %), gefolgt von der Zufriedenheit darüber, die Organisation eines Urlaubs abgeschlossen zu haben (44 %). Fast vier von zehn (38 %) genießen die kreative Freiheit, die mit der Planung einhergeht. Und wer kommt 2026 mit als Reisebegleitung? Am häufigsten nennen die Befragten Partner:innen (43 %), Familie (37 %) und Freund:innen (27 %). Für Gen Z scheint der eigene Freundeskreis besonders wichtig zu sein: 49 % planen in diesem Jahr einen Urlaub mit Freund:innen.Mögliche Hürden bei der Reiseorganisation drehen sich diese in erster Linie um Logistik und Koordination: Die unterschiedlichen Interessen aller Mitreisenden unter einen Hut zu bringen, empfinden 31 % als den stressigsten Aspekt - bei Familien sind es sogar 37 %. Weitere Stressfaktoren sind der mit der Organisation verbundene Aufwand (31 %) sowie die Wahl der Unterkunftsart und -lage (30 %). Interessanterweise gilt die Einigung auf ein Budget als am wenigsten herausfordernd (22 %) - mit Ausnahme der besonders preisbewussten Gen Z, von der 30 % dies als am stressigsten empfinden.Reiseinspirationen sind sehr persönlich, wobei Freund:innen und Familie die wichtigste Quelle sind (52 %), gefolgt von Online-Buchungsplattformen (42 %) und sozialen Medien (40 %). Dabei sind soziale Medien besonders für Gen Z wichtig (61 %), die auch KI-Empfehlungen gegenüber aufgeschlossener ist (27 %) als der durchschnittliche deutsche Reisende (14 %). Insgesamt ist die Neugierde auf innovative Technologien groß: 80 % sind der Meinung, dass KI großes Potenzial bietet, die Planung und Buchung von Reisen zu vereinfachen.Alles auf einen Klick: Deutsche bevorzugen All-in-One-PlattformenDie meisten buchen den Großteil ihrer Reisen über Online-Buchungsplattformen (62 %), während sich 13 % für ein Reisebüro entscheiden. Der Vorteil einer einzigen Plattform für Unterkunft, Flüge, Mietwagen und Attraktionen liegt dabei auf der Hand: 96 % stimmen zu, dass dies die Planung vereinfacht, da sie ihre gesamte Reise nahtlos an einem Ort buchen und anpassen können. 97 % geben zudem an, die Zeitersparnis zu schätzen, weil sie nicht verschiedene Plattformen und Websites durchsuchen müssen. Darüber hinaus stimmen fast ebenso viele (94 %) zu, dass eine All-in-One-Plattform gute Angebote enthält, einschließlich Treueprogrammen mit einer Vielzahl an Vorteilen."Im Rahmen unserer Mission, es für alle einfacher zu machen, die Welt zu erleben, bieten wir bei Booking.com unseren Kund:innen eine große Bandbreite an Unterkünften, Transportmöglichkeiten und Attraktionen - alles auf einer nahtlosen Plattform, auf der sie jeden Teil ihres Urlaubs ganz einfach planen und buchen können", sagt Norman Ladig, Regional Manager DACH bei Booking.com. "96 % der deutschen Reisenden sind der Meinung, dass es einfach und bequem ist, alle Elemente einer Reise über eine Plattform zu buchen. Entsprechend liegt unser Fokus darauf, den Buchungsprozess zu vereinfachen, indem unserer Plattform eine große Auswahl, die neuesten KI-Tools für die Zusammenstellung der perfekten Reise und unser Genius-Treueprogramm bietet - das Vorteile wie kostenlose Zimmer-Upgrades, Ermäßigungen auf Mietwagen und kostenloses Frühstück umfasst."Methodik: Im Rahmen einer von Booking.com in Auftrag gegebenen Online-Befragung, durchgeführt von Appinio vom 4. bis 10. November 2025 unter 1.000 Teilnehmenden im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland (die in diesem oder im letzten Jahr mindestens eine Urlaubsreise unternommen haben). Methodisch basiert diese Studie auf einer Quotenstichprobe. Die Quoten wurden auf Basis amtlicher Statistiken (Mikrozensus 2021) und unternehmensinterner Berechnungen ermittelt. 