Am 16. und 17. Januar war Oliver Fischer auf dem ImmoKongress in Augsburg vertreten und begeisterte an beiden Veranstaltungstagen tausende Teilnehmer mit fundiertem Praxiswissen rund um Immobilieninvestments und moderne Akquiseprozesse.Oliver Fischer auf dem ImmoKongress 2026Am ersten Kongresstag sprach Oliver Fischer auf der Mainstage vor rund 2.000 Teilnehmern über den schnellen Vermögensaufbau mit Immobilien und stellte dabei sein bewährtes FIX&FLIP System vor.In einer etwa 35-minütigen Präsentation vermittelte er kompaktes, praxisnahes Know-how aus über 35 Jahren Erfahrung im Immobilienhandel. Das Feedback des Publikums fiel durchweg positiv aus - viele Teilnehmer zeigten sich erstaunt, wie viel tiefgehendes Fachwissen in kurzer Zeit vermittelt wurde.Am zweiten Tag folgte ein weiterer Vortrag auf der Digitalisierungs- und KI-Stage.Gemeinsam mit seinem Sohn Maxi Fischer, der über mehr als zehn Jahre Erfahrung im digitalen Bereich verfügt, zeigte Oliver Fischer, wie sich der Off-Market-Immobilienakquise-Prozess digitalisieren und mithilfe von künstlicher Intelligenz deutlich effizienter und skalierbarer gestalten lässt.Im Mittelpunkt standen dabei moderne Strategien zur Online-Gewinnung von Immobilienverkäufern, die systematische Sammlung, Verwaltung und Bearbeitung von Leads sowie der Einsatz digitaler Systeme, um aus Kontakten strukturiert und datenbasiert erfolgreiche Immobilien-Deals zu entwickeln. Auch dieser Vortrag wurde vom Publikum sehr positiv aufgenommen und stieß insbesondere bei Investoren, die schnell skalieren wollen, auf großes Interesse.Der Auftritt auf dem ImmoKongress Augsburg unterstrich eindrucksvoll die Verbindung aus klassischer Immobilienexpertise, Digitalisierung und KI-gestützten Prozessen, für die Oliver und Maxi Fischer stehen. Das starke Feedback zeigt: Die Zukunft der Immobilienakquise ist digital - und beginnt bereits heute.Weitere Informationen und nächste Schritte:Interessierte können sich unter oliverfischer.de umfassend über das FIX&FLIP System informieren und direkt mit einem Experten aus dem Team von Oliver Fischer über die konkrete Anwendung - individuell und regional angepasst - sprechen.Zusätzlich steht unter oliverfischer.de/buch das Buch zum FIX&FLIP System zur Verfügung, das einen strukturierten Einblick in die Methodik, Denkweise und Umsetzung des Immobilienhandels bietet und als praxisnaher Einstieg dient.