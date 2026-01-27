Neuss (ots) -Für Tineco (https://de.tineco.com/), weltweit führender Anbieter intelligenter Haushaltsgeräte, bedeutet Modern Living heute mehr als nur modernes Wohnen: Es steht für intelligente Lösungen, die den Alltag erleichtern, Zeit sparen und gleichzeitig für ein sauberes, gesundes Zuhause sorgen. Mit innovativer Floor-Care- und Vacuum-Technologie bietet das Unternehmen smarte Geräte, die Effizienz, Design und Komfort perfekt verbinden. Passend dazu präsentiert Tineco ab sofort attraktive Deals auf ausgewählte Bestseller - ideal für alle, die ihr Zuhause auf das nächste Level bringen möchten.Highlights der aktuellen Tineco Deal-Aktion im Zeitraum vom 26. Januar bis 01. Februar:FLOOR ONE S9 Artist - Premium Nass-Trockensauger für stilvolles Modern LivingDer FLOOR ONE S9 Artist verbindet leistungsstarke Reinigung mit elegantem Design. Dank smarter iLoop Sensor-Technologie erkennt er Verschmutzungen in Echtzeit und passt Leistung sowie Wasserfluss automatisch an - für makellose Sauberkeit mit minimalem Aufwand.Der FLOOR ONE S9 Artist ist auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DPP6C5YP?maas=maas_adg_AF0187C203F43631B226547DB6DC2057_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s9-artist-nass-und-trockensauger) erhältlich für 479,99EUR (749EUR UVP) und der FLOOR ONE S9 Artist Premium für 499EUR (899EUR UVP) bei OTTO (https://otto.me/3NECvOB)und MediaMarkt. (https://bit.ly/49NRWew)FLOOR ONE S7 Stretch Ultra - Maximale Flexibilität für jede EckeDer FLOOR ONE S7 Stretch Ultra steht für Beweglichkeit und Komfort. Mit seinem flachen Design und der Stretch-Funktion erreicht er selbst schwer zugängliche Stellen unter Möbeln mühelos. Gleichzeitig sorgt die Nass-Trocken-Technologie für hygienische Frische auf allen Hartböden.Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ist im Aktionszeitraum verfügbar auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DPPLWYGX?maas=maas_adg_19518912C89C62056B7E110BE45AC117_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-s7-stretch-ultra-intelligenter-nass-und-trockensauger) zum Preis von 339,99EUR (549EUR UVP).Weitere Modelle aus der FLOOR ONE STRETCH Reihe sind ebenfalls im Deal:- FLOOR ONE S7 Stretch ist erhältlich bei OTTO (https://otto.me/3NGoXCk) und MediaMarkt (https://bit.ly/4bhBnu5) für 319EUR statt 599EUR (UVP).- FLOOR ONE STRETCH S6 ist auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0CW1QDRVV?maas=maas_adg_A314DF00A7C3AAD603B384A11B9D4CE5_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-stretch-s6-nass-und-trockensauger) erhältlich für 249,99 EURstatt 499EUR (UVP).- FLOOR ONE S5 Stretch Extreme ist erhältlich auf OTTO (https://otto.me/4qEFg0P) und MediaMarkt (https://bit.ly/4qIll19) für 229EUR statt 499EUR (UVP).- FLOOR ONE i6 Stretch ist ebenfalls auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F8QPWPL7?maas=maas_adg_63B0F872AB8EDEB1AA8EBC5259F8C997_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-i6-stretch-nass-und-trockensauger) erhältlich für 199,99EUR statt 399EUR (UVP).Highlights der aktuellen Tineco Deal-Aktion im Zeitraum vom 26. Januar bis 08. Februar:PURE ONE STATION 5 Plus - Automatische Rundum-Sorglos-ReinigungMit der PURE ONE STATION 5 Plus werden Staubsaugen zum smarten Erlebnis. Die innovative Self-Cleaning-Station entleert den Staubbehälter automatisch und reduziert so den Wartungsaufwand erheblich. Intelligente Sensoren optimieren die Saugleistung je nach Boden und Schmutzmenge.Der PURE ONE STATION 5 Plus ist im Aktionszeitraum auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0D72VQTQ4?maas=maas_adg_D56F3DCCE06E1B5EFB673A62AB57B519_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-pure-one-station-5-kabelloser-smarter-staubsauger) für 319,99EUR erhältlich (459EUR UVP).PURE ONE S70 - Kraftvolle Performance für ein gesundes ZuhauseDer PURE ONE S70 überzeugt durch starke Saugleistung, moderne Filtertechnologie und ein leichtes Handling. Dank smarter Dirt-Detection passt sich das Gerät automatisch an und entfernt selbst feinste Partikel - optimal für Allergiker und Haustierbesitzer.Der PURE ONE S70 ist im Aktionszeitraum auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0FM7BWR4Z?maas=maas_adg_68960A730542802944446A9AA77C7D8F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) und im Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-pure-one-s70-smarter-akkustaubsauger) für 399,99EUR erhältlich (499EUR UVP).Jetzt Modern Living upgraden und mit Tineco Deals im Januar sparenOb Nass-Trockensauger oder kabelloser Staubsauger: Diese exklusiven Angebote machen es einfacher denn je, Modern Living in den eigenen Alltag zu integrieren - mit smarter Technologie, premium Design und maximaler Effizienz.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6204818