Berlin (ots) -Die Zahnarztpraxis KU64 - Die Zahnspezialisten erweitert seine Präsenz in Berlin und hat am 5. Januar 2026 seinen mittlerweile vierten Standort eröffnet: KU64 - Die KiezPraxis (https://ku64.de/wilmersdorf/) in Berlin-Wilmersdorf. Die Eröffnung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Dr. Stephan Ziegler dar, der seine Zahnarztkarriere vor über 35 Jahren in genau dieser Praxis begann. Mit der KiezPraxis bringen er und sein Team das nach Wilmersdorf zurück, was Zahnmedizin im Kiez schon damals ausgemacht hat: Vertrauen, Nähe und moderne Behandlung auf höchstem Niveau.Ein Ort zum Ankommen: Herzensangelegenheit für Dr. Ziegler"Die Rückkehr zu unseren Wurzeln ist eine Herzensangelegenheit", erklärt Dr. Stephan Ziegler, Gründer von KU64. "Es ist uns wichtig, den Charme der ersten Praxis zu bewahren und gleichzeitig moderne Zahnmedizin auf höchstem Niveau anzubieten. In der KiezPraxis profitieren Patientinnen und Patienten von schnellen Lösungen, fairen Preisen und Zahnmedizin mit Herz - ohne komplizierte Fachsprache." Mit modernster Technologie, schnellen Entscheidungswegen und transparenter Beratung wird die Behandlung von bis zu 700 Patientinnen und Patienten monatlich so angenehm und unkompliziert wie möglich gestaltet.Alltagsnah im Kiez: eingespieltes Team und lange ÖffnungszeitenIn der KiezPraxis sorgt ein eingespieltes Team - bestehend aus den Zahnärzten Dr. Andrej Knezevic, Raphaël Treperman und Jargalmaa Kleister, einer Prophylaxe-Spezialistin und einem freundlichen Rezeptionsteam - dafür, dass sich jeder Patient und jede Patientin rundum gut betreut fühlt. Mit Öffnungszeiten von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr sowie samstags nach Vereinbarung schafft KU64 - Die KiezPraxis ein besonders alltagstaugliches Angebot und ist damit länger erreichbar als viele Praxen in der Umgebung.Räume mit KU64-Flair: vom Team selbst gestaltetIm besonderen KU64-Charme gestaltet, bietet KU64 - Die KiezPraxis auf 170 Quadratmetern drei Behandlungszimmer, ein Labor, einen Sterilisationsraum, einen großen Wartebereich und einen Röntgenraum. Die Atmosphäre ist cosy, warm und typisch Berlin: sattes Kiezblau an den Wänden, warmes Licht aus kunstvollen Deckenleuchten und bequeme Ledersessel laden zum Zurücklehnen ein. Pflanzen, alte Dielen, ausdrucksstarke Farbakzente und eine Retro-Tapete ergänzen den fein herausgeputzten goldenen Stuck und schaffen eine ruhige, fast wohnliche Umgebung, in der das Ankommen und Durchatmen leicht fällt. Das Besondere: Die Gestaltung stammt nicht von Architekten, sondern wurde vom Team selbst entwickelt und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt.Volles KU64-Spektrum: Leistungen vor Ort, Expertise vom Ku'dammWie auch an den anderen drei KU64-Standorten können sich die Patientinnen und Patienten über eine breite Palette zahnmedizinischer Leistungen freuen: von Zahnästhetik (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/) (Veneers (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/veneers/), Bleaching (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/bleaching-zahnaufhellung/)) über Zahnersatz (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/) (CEREC, Kronen) bis hin zu Implantologie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/), Wurzelbehandlungen (https://ku64.de/leistungen/endodontie-wurzelkanalbehandlung/) und Prophylaxe (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) - immer mit hochwertigen Materialien. Bei spezialisierten Behandlungen wie zum Beispiel im Bereich Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) greift das Team nahtlos auf das interdisziplinäre Netzwerk, das hauseigene Dentallabor (https://ku64.de/leistungen/smile-design-dentallabor/) und die maßgeschneiderten Konzepte der KU64-Hauptpraxis am Ku'damm zurück. Auch Patientinnen und Patienten mit Zahnarztangst (https://ku64.de/leistungen/angstpatienten/) profitieren in der KiezPraxis von den KU64-Standards und der Erfahrung im Umgang mit sensiblen Behandlungssituationen.Alle Informationen und Terminbuchung: https://ku64.de/wilmersdorf/ (https://ku64.de/wilmersdorf/)Über KU64:KU64 gilt mit mittlerweile vier Standorten in Berlin-Charlottenburg (https://ku64.de/berlin-charlottenburg/), Berlin-Mitte (https://ku64.de/berlinmitte/), Berlin-Wilmersdorf (https://ku64.de/wilmersdorf/) und Potsdam (https://ku64.de/potsdam/) als größte Einzelzahnarztpraxis Europas und Pionier moderner, digitaler Zahnmedizin. Seit der Eröffnung am Kurfürstendamm 64 (https://ku64.de/ueber-uns/location/) im Jahr 2005 bietet KU64 ein breites Spektrum zahnmedizinischer Behandlungen in hoher Qualität, kombiniert mit serviceorientierten Abläufen und einem starken Fokus auf Patientenerlebnis und Design.