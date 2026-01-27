Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG



Heimatmarkt als Fundament, Europa als Chance - Von nationaler Grundversorgung zur regionalen Logistikplattform



Die Österreichische Post AG hat sich erfolgreich von einem national geprägten Briefmonopolisten zu einem integrierten Logistik- und Dienstleistungskonzern mit regionalem E-Commerce-Fokus transformiert. Das Unternehmen verbindet heute ein defensives, hochvisibles Cashflow-Profil im regulierten Heimatmarkt mit strukturellem Wachstum im Paketgeschäft sowie einer zunehmenden Ergebnisdiversifikation durch internationale Aktivitäten und die bank99.



Der strukturelle Rückgang im Brief- und Werbepostgeschäft stellt weiterhin eine Belastung dar, wird jedoch durch regelmäßige Tarifanpassungen, Effizienzprogramme und die hohe Bedeutung physischer Werbepost in Österreich weitgehend kompensiert. Das Segment fungiert damit unverändert als stabiler Cash-Generator und bildet die finanzielle Basis für Investitionen und Dividendenkontinuität.



Der zentrale Wachstumstreiber bleibt das Paket- und Logistikgeschäft. Die Österreichische Post profitiert von ihrer klaren Marktführerschaft im Heimatmarkt, einer überlegenen Netzdichte sowie hohen Investitionen in Automatisierung und nachhaltige Logistik. Ergänzt wird dies durch die gezielte Expansion in wachstumsstarke Märkte in CEE/SEE und insbesondere im Segment Türkei+ mit der Tochter ARAS Kargo. Bei hoher makroökonomischer Volatilität bieten diese Märkte aufgrund niedriger Logistikdurchdringung und dynamischen E-Commerce- Wachstums überdurchschnittliches Volumenpotenzial.



Mit der bank99 hat die Österreichische Post zudem eine strategische Lücke in der Wertschöpfungskette geschlossen. Nach der Anlaufphase leistet dasFinanzdienstleistungsgeschäft erstmals einen positiven Ergebnisbeitrag und stärkt zugleich die Wirtschaftlichkeit des flächendeckenden Filialnetzes. In Kombination mit zusätzlichen Services (u. a. MVNO ab 2026) entwickelt sich die Post zunehmend zur universellen Serviceplattform für Privatkunden.



Finanziell überzeugt der Konzern durch stabile Margen, hohe Cashflow-Qualität und eine sehr attraktive Dividendenrendite von rund 6%. Nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2024 erwarten wir 2025 eine ergebnis- und umsatzseitige Konsolidierung auf hohem Niveau, bevor ab 2026 wieder ein moderater Wachstumspfad eingeschlagen wird. Die Bilanz bleibt trotz erhöhter Investitionen robust.



Bewertungsseitig reflektiert der Aktienkurs u.E. die defensive Qualität und Dividendenstärke. Die zunehmende Diversifikation und die langfristigen Wachstumsoptionen im Paketgeschäft erscheinen uns jedoch im aktuellen Aktienkurs noch nicht hinreichend eskomptiert. Unser DCF-Modell impliziert einen fairen Wert von 36,00 EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund hoher Cashflow-Visibilität, stabiler Ausschüttungen und der beschriebenen Wachstumsmöglichkeiten starten wir unsere Coverage mit einem Kaufen-Rating.







