München (ots) -Ob kurz, konturiert oder glatt: Für ihre tägliche Pflege greifen viele Männer zu elektrischen Rasierern. Die Auswahl an Geräten ist groß, doch nicht jedes Modell passt zu jedem Haut- und Barttyp. TÜV SÜD-Produktexperte Christian Kästl erklärt, worauf es bei der Auswahl ankommt. Neben dem Rasierergebnis spielen dabei auch Sicherheit, Hautverträglichkeit und Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle.Welcher Rasierer passt zu wem?Beim Kauf eines elektrischen Rasierers können Verbraucher grundsätzlich zwischen reinen Trockenrasierern und Nass-Trocken-Rasierern wählen. Letztere lassen sich auch mit Rasierschaum oder -gel sowie unter der Dusche verwenden. Welche Variante geeignet ist, hängt vor allem vom Hauttyp und von den persönlichen Vorlieben ab. "Trockenrasierer sind schnell und unkompliziert in der Anwendung und eignen sich gut für die morgendliche Rasur zwischendurch. Nass-Trocken-Rasierer bieten mehr Flexibilität und werden von Menschen mit sensibler Haut oft als angenehmer empfunden, da Schaum oder Gel die Haut zusätzlich schützen und beruhigen", erklärt Kästl. Wer zu Hautirritationen, Rasurbrand oder eingewachsenen Haaren neigt, sollte zudem auf Geräte mit sanft arbeitenden Scherköpfen und möglichst wenig Druckaufwand achten.Folien- oder RotationsrasiererAuch beim Schneidsystem gibt es zwei grundsätzliche Bauarten:- Folienrasierer verfügen über längliche Scherköpfe mit perforierten Scherfolien. Die Barthaare gelangen durch die Öffnungen und werden von den darunterliegenden Schermessern abgeschnitten. Sie eignen sich besonders gut für präzise Rasuren, etwa für Konturen, sowie für kleinere oder schwer zugängliche Bereiche wie unter der Nase oder entlang des Kiefers. Sie sind besonders für feine bis normale Barthaare geeignet.- Rotationsrasierer sind an ihren meist drei runden, rotierenden Scherköpfen zu erkennen. Diese sind in der Regel beweglich gelagert und passen sich gut an die Gesichtskonturen an. Sie ermöglichen eine schnelle Rasur auf größeren Flächen, sind jedoch meist etwas weniger präzise als Folienrasierer. Bei kräftigem oder dichtem Bartwuchs empfinden viele Nutzer diese Bauart als effizienter.Schneidsystem und HandhabungEin zentrales Qualitätsmerkmal ist die Verarbeitung des Schneidsystems. "Hochwertige Scherfolien und Klingen können Hautirritationen deutlich reduzieren", so Kästl. Personen mit einer Nickelallergie sollten zudem auf die Materialangaben achten. Viele Hersteller setzen mittlerweile auf nickelfreie oder nickelarme Legierungen. Ebenso wichtig ist die Ergonomie: Der Rasierer sollte gut in der Hand liegen und sich intuitiv bedienen lassen. Rutschfeste Griffe und klar erreichbare Bedienelemente erhöhen die Sicherheit, insbesondere bei der Nassrasur. Für Bartträger können zusätzliche Funktionen wie Langhaarschneider, Konturenaufsätze oder verstellbare Trimmer ein entscheidender Pluspunkt sein. Auch eine einstellbare Schnitthöhe kann die Vielseitigkeit deutlich erhöhen.Akku, Reinigung und Ausstattung im Blick behaltenModerne elektrische Rasierer werden überwiegend kabellos betrieben. Dabei gilt:- Eine Akkulaufzeit von etwa 40 bis 60 Minuten ist heute Standard, hochwertige Modelle bieten deutlich längere Laufzeiten.- Die Ladezeit sollte möglichst kurz sein; eine Schnellladefunktion ist praktisch, wenn es einmal eilig ist.- Ein wechselbarer Akku kann die Lebensdauer des Geräts verlängern und ist sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich sinnvoll.Wer viel reist, sollte zudem auf eine automatische Spannungsanpassung sowie auf eine Transportverriegelung achten, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern.Pflege und Lebensdauer"Auch ein hochwertiger Rasierer braucht regelmäßige Reinigung", betont der Produktexperte. Die meist mitgelieferte Bürste entfernt Schmutz und Härchen zuverlässig, ein gelegentlicher Tropfen Öl erhält die Leichtgängigkeit der Klingen. Für eine einfache und hygienische Pflege sollte der Rasierer zumindest spritzwassergeschützt und idealerweise vollständig abwaschbar sein. Wer besonderen Komfort wünscht, kann auf Modelle mit automatischer Reinigungsstation setzen: Sie reinigen, ölen und trocknen das Schneidsystem selbstständig. Allerdings erhöhen solche Stationen sowohl den Platzbedarf als auch den Energieverbrauch. Ein Aspekt, den umweltbewusste Verbraucher berücksichtigen sollten.Zudem lohnt sich ein Blick auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Wenn Hersteller Verschleißteile wie Scherköpfe oder Akkus langfristig anbieten, verlängert sich die Nutzungsdauer des Geräts deutlich. Dies schont Ressourcen und vermeidet unnötigen Elektroschrott.Auf Qualität und Sicherheit achtenVerbraucher sollten Produkte mit dem GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit oder dem blauen TÜV SÜD-Oktagon wählen. "Tragen Rasierer das blaue TÜV SÜD-Oktagon, haben sie eine umfassende Prüfung auf Alltagstauglichkeit durchlaufen", sagt Kästl. Dabei stehen Aspekte wie Akkuleistung, Bedienbarkeit, Reinigung, Lautstärke, die Handhabung und auch auch das Rasierergebnis im Fokus. Darüber hinaus wird geprüft, ob elektrische Rasierer auch bei Feuchtigkeit sicher funktionieren und ob unzulässige Erwärmungen oder mechanische Risiken auftreten.Weitere Informationen gibt es HIER (https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/konsumgueter-und-handel/elektrik-und-elektronik/pruefung-haushaltsgeraete).