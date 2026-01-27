DJ EU gibt Google Richtlinien für Einhaltung von DMA-Verpflichungen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU unterstützt Google bei der Einhaltung seiner Verpflichtungen aus dem Gesetz über digitale Märkte (DMA). Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie in diesem Zusammenhang zwei sogenannte Präzisierungsverfahren eingeleitet.

Eines der Verfahren konzentriert sich auf Funktionen, die von Googles KI-Dienste wie dem Chatbot Gemini genutzt werden. Die Kommission will genauer festlegen, wie Google Drittanbietern von KI-Diensten gleichermaßen wirksamen Zugang zu denselben Funktionen gewähren sollte wie den Google-eigenen Diensten.

Das andere Präzisierungsverfahren betrifft die Verpflichtung von Google, Drittanbietern von Online-Suchmaschinen zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu anonymisierten Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten zu gewähren.

"Android ist von Grund auf offen konzipiert, und wir lizenzieren bereits Suchdaten an Wettbewerber im Rahmen des DMA", sagte Clare Kelly, Googles leitende Wettbewerbsjuristin für Europa, den Nahen Osten und Afrika, in einer Stellungnahme. "Wir sind jedoch besorgt, dass weitere Regeln, die oft eher durch Beschwerden von Wettbewerbern als durch das Interesse der Verbraucher getrieben sind, die Privatsphäre der Nutzer, die Sicherheit und die Innovation beeinträchtigen werden."

