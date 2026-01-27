NEU-DELHI (dpa-AFX) - Angesichts der größeren geopolitischen Spannungen wollen die EU und Indien auch im Sicherheitsbereich näher zusammenrücken. Beide Seiten einigten sich in Neu-Delhi bei ihrem 16. Gipfeltreffen auf eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Das entsprechende Dokument wurde parallel zur Erklärung über den Abschluss der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen unterzeichnet.

Die Sicherheitspartnerschaft erlaube es, enger zusammenzuarbeiten und neue Initiativen auf den Weg zu bringen, teilte die EU-Kommission mit. Dazu gehörten Projekte im Bereich maritime Sicherheit, Terrorbekämpfung und Cyberabwehr.

Modi: Mehr Stabilität



"Es gibt heute viele Turbulenzen in der Weltordnung", sagte Indiens Premierminister Narendra Modi. Er äußerte die Hoffnung, die Kooperation mit der EU werde dem internationalen System mehr Stabilität verleihen. Er habe sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa über die Lage in der Ukraine, Westasien und im indopazifischen Raum ausgetauscht. Details nannte er nicht. In Europa werden insbesondere die Ölgeschäfte Indiens mit Russland kritisch gesehen. Indien bezieht einen Großteil seines Öls und Gases aus Russland, das wiederum die Einnahmen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt.

Durch die Verteidigungspartnerschaft mit Indien werde eine neue Phase der bilateralen Beziehungen eingeläutet, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. "Sicherheit ist jetzt der Kernteil unserer Beziehungen."/dg/DP/mis