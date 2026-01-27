DJ AUKTION/Gute Nachfrage für neue Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 2028 im Auktionsverfahren platziert.
=== Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 15. März 2028 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 9,777 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,633 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,367 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,1 Durchschnittsrend. 2,14% Wertstellung 29. Januar 2026 ===
