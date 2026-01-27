© Foto: OpenAIDer Erdgas-Preis erreicht in den USA einen Höchststand seit 2022. Das hat den dramatischen Anstieg ausgelöst.Der heftige Wintereinbruch hat in den USA dazu geführt, dass der Preis für Erdgas zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit drei Jahren getrieben wurde. Der Terminkontrakt für Februar stieg um 30 Prozent auf 6,8 US-Dollar und verzeichnete den höchsten Stand seit Ende 2022. Die eisigen Temperaturen im mittleren Westen und an der Ostküste der USA führten zu einer erheblichen Nachfrage und schürten die Sorgen um die kurzfristige Produktionsversorgung, während gleichzeitig zugefrorene Leitungen und Förderanlagen das Angebot verknappten. Binnen fünf Tagen erreichte der Erdgaspreis damit …Den vollständigen Artikel lesen
