Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth hat am heutigen Dienstag vor US-Börsenbeginn die Zahlen für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Diese sind allenfalls gemischt ausgefallen. Darüber hinaus belasten Pläne der US-Bundesbehörde CMS - im vorbörslichen Handel verliert das Papier prozentual zweistellig.Im vierten Quartal verfehlte UnitedHealth mit einem Umsatz von 113,2 Milliarden Dollar (Prognose: 113,9 Milliarden Dollar) die Markterwartungen. Mit einem Gewinn von 2,11 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär