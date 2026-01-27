Chart des Tages | SILBER erlebt einen Aufschwung | Shanghai-Aufschlag signalisiert starke Nachfrage

Silber-Futures setzen ihre dynamische Aufwärtsbewegung fort und steigen um weitere 6,5 %, womit der Preis erneut über die Marke von 110 US-Dollar klettert. Dies geschieht trotz eines technischen Warnsignals aus der vorherigen Sitzung - eines Inverted Hammer im Tageschart. Der Chart des Tages unterstreicht jedoch: Die fundamentalen Treiber dominieren derzeit klar die technische Vorsicht.

- Silber WKN 965310 - ISIN XC0009653103 - Ticker: Silber

Edelmetalle profitieren weiterhin von zunehmenden geopolitischen Spannungen, während eine historisch hohe Nachfrage aus China die Bewertungen auf neue Rekordniveaus treibt. Die aktuelle Entwicklung stärkt die kurzfristige wie mittelfristige Silber Prognose deutlich.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Was treibt den Silberpreis heute? - Aktuelle Silber Prognose

Neue Trump-Zölle stützen Edelmetalle

US-Präsident Donald Trump verschärft erneut den handelspolitischen Ton und droht wichtigen Handelspartnern mit neuen Zöllen. Diese Eskalation erhöht die geopolitische Risikoprämie und lenkt Kapital verstärkt in Sachwerte wie Silber, während Währungen und Anleihen unter Druck geraten.

Zollandrohungen gegen Kanada

Die Annäherung zwischen China und Kanada veranlasste Trump zu der Drohung, 100 - Zölle auf alle kanadischen Produkte zu erheben, sollte kein umfassendes Handelsabkommen mit China zustande kommen. Kanadas Premierminister Mark Carney bezeichnete dies als Verhandlungstaktik für die US-kanadischen Freihandelsgespräche...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.