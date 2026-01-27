DAX Prognose für Dienstag, 27.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme es Xetra Handels setzte der DAX zunächst zurück, konnte sich am späten Vormittag stabilisieren. Der Index konsolidierte länger im Bereich der 24.850 Punkte und konnte sich erst am Nachmittag nach Norden schieben. Die Aufwärtsimpulse hatten einen moderaten Charakter, wobei es die Bullen zum einen geschafft haben, den DAX im Tageshoch über die 25.000 Punkte-Marke zu schieben, zum anderen konnte im Handel gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es lustlos in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.953 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell technisch stabilisiert, aber noch ohne klare Trenddynamik Der DAX konnte sich im kurzfristigen Chart wieder über die SMA50 und SMA200 schieben, was das Chartbild aufhellt. Entscheidend bleibt jedoch, ob sich der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA200 etablieren kann - erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. DAX Prognose kurzfristig neutral bis leicht bärisch gewichtet Trotz der technischen Stabilisierung überwiegt auf Basis des Setups aktuell das bärische Szenario (60 - Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.145 Punkte wäre notwendig, um die DAX Prognose klar auf bullish zu drehen. Unterhalb von 25.008 Punkten nimmt der Abwärtsdruck wieder zu. Seitwärts- bis Abwärtsmarkt mit klar definierter Tagesrange erwartet Für den heutigen Handelstag wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet. Die prognostizierte Tagesrange liegt zwischen 25.053 - 25.131 Punkten auf der Oberseite und 24.886 - 24.814 Punkten auf der Unterseite. Die Marktstimmung (Fear - Greed Index bei 56) signalisiert weiterhin moderaten Optimismus, aber keine Extremwerte. DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.01.2026 Der DAX startete gestern Morgen bei 24.855 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels kam es zunächst zu leichten Rücksetzern, ehe sich der Index im späten Vormittag stabilisieren konnte. Über weite Strecken des Tages konsolidierte der DAX im Bereich um 24.850 Punkte, bevor am Nachmittag moderate Aufwärtsimpulse einsetzten. Im Tagesverlauf gelang es den Bullen, den DAX zeitweise über die Marke von 25.000 Punkten zu schieben. Zudem wurde per Xetra ein Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich verlief der Handel richtungslos in einer engen Seitwärtsrange. Der DAX ging bei 24.953 Punkten aus dem Tageshandel. Marktbreite im DAX Per Xetra-Schluss notierten am 26.01.2026 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Werte Verluste verzeichneten. Top-Gewinner (DAX Aktuell): Bayer: +4,13 %

GEA Group: +3,68 %

SAP: +2,97 % Schwächste Werte: Airbus: -2,35 %

Rheinmetall: -1,86 %

Zalando: -1,69 % DAX Kennzahlen im Überblick Kennzahl 26.01.2026 23.01.2026 Tageshoch 25.005 24.946 Tagestief 24.804 24.807 Xetra Schluss 24.950 24.859 Tagesschluss 24.953 24.899 Tagesrange (08:00-22:00) 201 Punkte 139 Punkte ...

