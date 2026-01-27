Steigende geopolitische Spannungen, eine zunehmend konfrontative US-Politik unter Donald Trump und wachsende Zweifel am US-Dollar treiben Investoren zunehmend in den sicheren Hafen Gold. Angetrieben durch den sogenannten "Debasement Trade" erreichte der Goldpreis ein historisches Rekordhoch, während das Vertrauen in die Stabilität der US-Währung schwindet. Europas größter Vermögensverwalter Amundi sieht darin einen klaren strukturellen Trend. Gold ...Den vollständigen Artikel lesen ...
