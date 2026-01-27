London (www.anleihencheck.de) - Wir schauen positiv auf 2026, wobei wir uns angesichts der aktuellen Spreads eher auf Carry-Erträge als auf eine deutliche Spread-Kompression konzentrieren, so Greg Wilensky, Head of U.S. Fixed Income bei Janus Henderson Investors.Nach Einschätzung von Wilensky könnten aktive Manager im aktuellen Umfeld durch eine verbesserte Diversifizierung auf Sektorebene sowie durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Duration einen Mehrwert schaffen. Darüber hinaus halte er es für wichtig, den Schwerpunkt auf Sektoren zu legen, die in der Vergangenheit langfristig stärkere risikobereinigte Überschussrenditen erzielt hätten, wie z. B. Unternehmensanleihen mit BB-Rating, verbriefte Kredite, Emerging Markets und Front-End-Unternehmensanleihen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de