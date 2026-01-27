Brüssel (www.anleihencheck.de) - Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury, und Roman Ziruk, Senior Market Analyst bei Ebury, bewerten die jüngste Aufwertung des Japanischen Yen mit Vorsicht.Die kräftige Bewegung sei weniger das Ergebnis konkreter Maßnahmen gewesen als vielmehr spekulationsgetrieben. Berichte über einen sogenannten Rate Check hätten die Erwartungen an ein mögliches koordiniertes Eingreifen der japanischen und US-amerikanischen Behörden befeuert und kurzfristig für deutliche Marktbewegungen gesorgt. Solange jedoch keine klaren politischen Maßnahmen folgen würden, bleibe der Yen anfällig für abrupte Gegenbewegungen und erhöhte Volatilität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
