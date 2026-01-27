Die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld (NVB) in Rheinland-Pfalz haben 20 neue Elektrobusse des chinesischen Herstellers BYD für die Verkehre in Idar-Oberstein und im Landkreis Birkenfeld vorgestellt. Sie werden ab Februar 2026 sukzessive in Betrieb gehen. Mit der Neuanschaffung der BYD-Busse des Typs B12 E erhöht sich der Anteil von Elektrobussen in der NVB-Flotte auf fast 40 Prozent. Geladen werden die Fahrzeuge auf dem Betriebshof des ÖPNV-Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
