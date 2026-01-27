© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIUnitedHealth meldet solide Quartalszahlen, doch sinkende Umsätze und neue Medicare-Tarife der Trump-Administration setzen die Aktie unter massiven Druck.Die Aktien großer US-Gesundheitskonzerne sind nach einem Vorschlag der Trump-Administration für Medicare Advantage deutlich gefallen. Auch die UnitedHealth Group fiel am Montag um neun Prozent und muss nun am Dienstag zusätzlich einen Umsatzrückgang verkraften. Das Unternehmen hat im vierten Quartal die Gewinnerwartungen nur minimal übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,11 US-Dollar, leicht über den prognostizierten 2,10 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 113,2 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter den …Den vollständigen Artikel lesen
