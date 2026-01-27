Rückwirkend zum 01.07.2025 ist die T&S Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Düsseldorf mit der in Ratingen ansässigen SecuRat Die Versicherungsmakler AG verschmolzen. Mit diesem Schritt wollen SecuRat und T&S ihre Kompetenzen bündeln und die Marktposition stärken. Die Versteegen Gruppe hat eine strukturelle Weiterentwicklung innerhalb der Unternehmensgruppe bekannt gegeben: Rückwirkend zum 01.07.2025 ist die T&S Versicherungsmakler GmbH auf die Securat Die Versicherungsmakler AG mit Sitz in Ratingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
