Robotik ist längst kein reines Industriethema mehr. Immer mehr Anwendungen wandern in Bereiche, in denen Personal fehlt und Abläufe unter Druck stehen - von der Logistik bis in Kliniken. Ein aktueller Schritt eines US-Anbieters zeigt, wie schnell sich der Markt verschiebt und warum Robotik für Anleger strategisch an Bedeutung gewinnt.Serve Robotics entwickelt autonome Lieferroboter, die in US-Städten Zustellungen übernehmen. Das Ziel ist klar: Wege verkürzen, Abläufe beschleunigen, Kosten senken.Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär