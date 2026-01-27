Gold über 5.000 US-Dollar, Silber über 100 US-Dollar - die Schlagzeilen überschlagen sich. Während viele Privatanleger zögern und einen zu späten Einstieg fürchten, wissen Profis: Die historische Rally der Edelmetalle ist nur die Spitze des Eisbergs.Denn hohe Edelmetallpreise sind nur die halbe Wahrheit. Das eigentliche Potenzial liegt oft verborgen hinter den Kurstabellen der Rohstoffbörsen - bei den Unternehmen, die diese Schätze fördern. Obwohl Gold und Silber neue Dimensionen erreicht haben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär