Der Bitcoin notiert aktuell deutlich von seinen Höchstkursen entfernt. Doch in dieser Situation geraten Profi-Anleger nicht in Panik, sondern sehen eine Kaufchance. Das steckt dahinter. Der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen standen zuletzt deutlich unter Druck. Doch trotz der eher angespannten Lage sehen institutionelle Anleger eine Kaufchance. Institutionelle Anleger sehen Kaufchance bei Bitcoin Konkret geht dies aus dem "Charting Crypto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE