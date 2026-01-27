Die Quantum Computing-Aktie korrigierte seit dem Hoch im Oktober mit rund 25 US$ wieder deutlich. Am Montag ging sie mit einem Verlust von -5,4% aus dem Handel und steht aktuell bei 10,80 US$. Bietet der Rückgang wieder gute Einstiegschancen? Zielkurs von 22 US$ erwartet Der Analyst John McPeake von dem Analysehaus Rosenblatt nahm die Aktie von Quantum Computing in die Bewertung auf. Generell ist er mittelfristig sehr positiv zu allen Quantencomputer-Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
