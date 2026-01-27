Der Kurs von Ethereum schwächelt weiter. Doch der bekannte Stratege Tom Lee ist sicher, dass ab diesem Zeitpunkt ein Comeback der Kryptowährung erfolgen wird: Ethereum vor Anstieg Zuletzt haben Bitcoin und Ethereum eher schwach performt, doch der bekannte Stratege Tom Lee von Bitmine ist sich sicher, dass es jetzt bald mit den Kryptowährungen nach oben geht. In der CNBC-Sendung "Power Lunch" sagte er, dass Anleger aktuell noch auf Edelmetalle setzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
