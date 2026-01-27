© Foto: U.S. AIR FORCE - picture alliance / newscomNorthrop Grumman steigert Quartalsgewinn durch hohe Nachfrage nach Kampfflugzeugen und elektronischen Systemen aufgrund geopolitischer Unsicherheit.Northrop Grumman hat im vierten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt. Das Unternehmen profitierte insbesondere von starken Verkäufen im Aeronautics-Geschäft. "Wir haben 2025 durch starke Leistungen und eine konsequente Ausrichtung auf die höchsten Prioritäten unserer Kunden und Stakeholder hervorragende Ergebnisse erzielt", sagte Kathy Warden, Vorstandsvorsitzende, Chief Executive Officer und Präsidentin von Northrop Grumman. Die steigende Nachfrage nach Waffen wird durch eskalierende Spannungen im Nahen Osten und den andauernden …Den vollständigen Artikel lesen
