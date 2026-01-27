Die Tretter & Pfister Betriebliches und Privates Vorsorgemanagement GmbH firmiert im Zuge einer geplanten Nachfolgeregelung um zu TPSH Vorsorge GmbH. Darüber hinaus übernimmt Michael Striegel die Geschäftsführung von Jürgen Tretter und Ulrich Pfister. Die Tretter & Pfister Betriebliches und Privates Vorsorgemanagement GmbH, Teil der HBC-Gruppe, firmiert das Unternehmen in Zukunft unter dem Namen TPSH Vorsorge GmbH. Dies geschieht im Zuge einer geplanten Nachfolgeregelung. Die bisherigen Gesellschafter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
