Weinfelden (ots) -Excellence Cruises, die Schiffsflotte der Badener Unternehmerfamilie Twerenbold, präsentiert ihre neue Flussreisen-Kollektion GOLF '26. Am 2. Mai startet die Golf-Saison mit 13 Touren quer durch Europa. Mit von der Partie: versierte Golf-Pros und prominente Hobby-Golfer wie Sängerin Caroline Chevin, Gourmetkoch Martin Dalsass, GaultMillau-Weinexperte Geny Hess und SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber.Spektakuläre Greens von Mittelmeer bis Atlantik. Die Excellence-Golfsaison startet am 2. Mai '26 in Südfrankreich, unterwegs zu fünf Golfplätzen im Burgund, in der Provence und Camargue. Grosses Golf auf sechs Plätzen verspricht die Grand Golf Cruise von Basel nach Amsterdam mit der Excellence Countess. Im Juli '26 cruisen Excellence-Gäste auf der Seine zu Frankreichs wohl spektakulärstem Green, dem Golfplatz von Étretat über den Kreidefelsen der Atlantikküste.Eine Golftour zum Ausprobieren. Wer die Formel "Golf & Fluss" testen will, geht auf die Golf-Trial-Kurztour: fünf Tage, drei Golfplätze am Oberrhein mit Golf-Pro Ralf Lehmann (15.-19.09.26).Zum Saison-Finale: die Excellence Golf Trophy '26. Gastgeberin der 9. Excellence Golf Trophy (03.-09.10.26) ist die Excellence Crown. Die Turnier-Cruise führt diesmal auf Rhein und Mosel von Basel nach Trier, mit prominenten Golfcracks an Bord: Singer-Songwriterin Caroline Chevin, Gourmetkoch Martin Dalsass, GaultMillau-Weinexperte Geny Hess und SRF-Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber zeigen ihr Können auf dem Platz und in der Excellence-Lounge.Alles drin: das Excellence-Golfpaket. Hotel wechseln oder Golfbag schleppen? Nicht auf den Excellence Golf-Flussreisen. Anreise, Transfers, Golfspiele, Events - all das organisiert das erfahrene Excellence-Team aus Golf-Professionals und -Kreuzfahrtleiter/innen. Die Kombination Golf & Fluss gilt bei Golf-Begeisterten als Traum-Paarung. "Das Excellence-Konzept ist einzigartig", sagt Golf-Kreuzfahrtleiter Hanspeter Spälti. "Golf auf renommierten Plätzen quer durch Europa, ohne Organisieren von Tee-Times, in Verbindung mit kulinarischen Höhenflügen - eine wahre Freude für die Gäste!"Schweizer Golfhotels auf Europas Wasserwegen. Komfortable Domizile der Golf-Flussreisen sind die kleinen Schweizer Grandhotels der Excellence-Flotte. Golferinnen und Golfer cruisen an Bord von Golfplatz zu Golfplatz. So wird der elegante Luxusliner zum Golfhotel - heute idyllische Greens am stillen See, morgen mediterranes Flair im Olivenhain oder Fairways mit Blick aufs Meer.Excellence an der FESPO-Golfmesse Zürich. Interessierte Golferinnen und Golfer sind herzlich willkommen an der Golfmesse der FESPO Zürich, vom 29. Januar bis 1. Februar '26 in Halle 5. Täglich um 10:30h im Lounge-Forum: "Quer durch Europa - Golf-Flussreisen par Excellence".Die Kollektion GOLF '26. Mit 13 Golf Cruises in Frankreich, Österreich/Slowakei/Ungarn, Deutschland, Niederlande/ Belgien hier bestellen oder online anschauen: excellence.ch/katalogeGolf-Flussreisen '26. 5-9 Tage auf den Flusslinern der Schweizer Familienreederei Excellence Cruises, mit reservierten Startzeiten in 4-6 Golf-clubs und dem Excellence Golf-Inklusivpaket: excellence.ch/golf