Düsseldorf (ots) -Die Hutchinson PFW Aerospace GmbH hat Klüh Catering, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, mit der gastronomischen Versorgung ihrer Mitarbeitenden am Standort Speyer beauftragt. Auftragsstart ist der 2. Februar 2026. Die Entscheidung für den Düsseldorfer Gastronomiespezialisten traf das traditionsreiche Luftfahrtunternehmen nach sorgfältiger Prüfung mehrerer Anbieter."Klüh hat uns mit einem zeitgemäßen und sehr passgenauen Konzept überzeugt", erklärt Deren Taysi, Director General Procurement bei PFW Aerospace. Besonders wichtig war dem Unternehmen, die gastronomische Versorgung langfristig abzusichern und zugleich qualitativ aufzuwerten.Mit dem Start von Klüh Catering wird das kulinarische Angebot im Betriebsrestaurant des Kunden vielfältiger und attraktiver. Neben klassischen Mittagsgerichten werden künftig auch wieder Frühstück auf Vorbestellung sowie Speisen für Spät- und Nachtschichten angeboten. Die Küche setzt auf frische Produkte, vorzugsweise regionale Lieferanten und eine ansprechende Präsentation. Das Speisenangebot umfasst täglich wechselnde Gerichte, eine breite Auswahl an vegetarischen Optionen sowie saisonale und internationale Spezialitäten. Auch eine Salatbar ist fester Bestandteil des Konzepts.Was für Hutchinson PFW Aerospace mindestens genauso wichtig ist wie die Qualität auf dem Teller: ein faires und verlässliches Preisniveau. "Dem entsprechen wir durch ein durchdachtes Business-Catering-Konzept, das den Mitarbeitenden nicht nur ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, sondern auch Flexibilität im Alltag und abwechslungsreiche Angebote ermöglicht", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer bei Klüh Catering.Ein weiteres Element des neuen Gesamtkonzepts ist die Klüh Catering-App. Sie stellt den Speiseplan, Aktionen und tagesaktuelle Informationen bereit, liefert Nährwertangaben sowie Hinweise auf Allergene und Zusatzstoffe und ermöglicht auch das bargeldlose Bezahlen. Zudem weist Klüh den Nachhaltigkeitswert jedes Gerichts aus, der über den CO2'-Fußabdruck hinaus weitere ökologische Kriterien berücksichtigt und so eine transparente Orientierung bei der Menüauswahl bietet.Die PFW Aerospace GmbH zählt seit mehr als 100 Jahren zu den bedeutenden Unternehmen der Luftfahrt in Deutschland. Das im Bereich Aerospace, Defense & Industry aktive Unternehmen der Hutchinson Gruppe gilt als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Rohrleitungssysteme in Flugzeugen.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2025). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um.