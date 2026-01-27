COLORADO, USA (ots) -EasySMX stellt offiziell den S10 Lite vor, den ultimativen "Top Switch-2-Controller für 40 $". Konzipiert als idealer "Player-2"-Controller oder Reisebegleiter, bietet er professionelle Zuverlässigkeit für preisbewusste Gamer - ganz ohne Aufpreis.Das S-Series-Ökosystem: Die Komplettlösung für Switch-GamerEasySMX bietet nun eine klare Zwei-Stufen-Lösung für das Switch-2-Ökosystem:- Der fortschrittliche S10 (59,99 $): Das Kraftpaket für Enthusiasten mit TMR-Sticks, ALPS-HD-Rumble und vollständiger Switch-2-Kompatibilität.- Der essentielle S10 Lite (39,99 $): Der perfekte Controller für Mitspieler oder unterwegs. Er vereint professionelle Kernfunktionen - Hall-Effekt-Sticks, 9-Achsen-Bewegungssteuerung und native drahtlose Verbindung - ohne den hohen Preis."Unsere Nutzer suchten einen zuverlässigen, driftfreien Ersatzcontroller für Freunde und Familie - und das zu einem erschwinglichen Preis", erklärt Kiin, User-Research-Spezialist bei EasySMX. "Der S10 Lite ist unsere Antwort: hohe Leistung ohne die Kompromisse billiger Nachbauten."Diese native Integration bietet drei bahnbrechende Funktionen:- One-Touch Sofort-Aufwecken: Schluss mit dem manuellen Einschalten der Konsole am Dock. Ein einziger Druck auf die Home-Taste des S10 Lite weckt die Switch 2 aus der Ferne - dank nativer Signalübertragung. Diese Funktion ist bei günstigen Controllern äußerst selten.- Integrierte C-Taste für Voice-Chat: Mit dem Wandel des Multiplayer-Gamings bietet der S10 Lite eine native C-Taste für Sprachkommunikation. Sie ermöglicht sofortige, reibungslose Team-Kommunikation - ganz ohne Drittanbieter-Apps oder Kabel.- Systemweite Tastenbelegung: Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, die eine externe Smartphone-App erfordern, lassen sich die zwei Rücktasten des S10 Lite direkt im Systemmenü der Switch 2 belegen. Für eine reibungslose, "offizielle" Personalisierung - ganz ohne Zusatzaufwand.S-Series-Kernleistung auf den Punkt gebracht- Hall-Effekt-Sticks mit Glide-Technologie: Dank magnetischer Sensorik und reibungsarmer Mechanik sind die Sticks vollständig driftfrei - für maximale Langlebigkeit.- 9-Achsen-Bewegungssteuerung: Im Vergleich zur herkömmlichen 6-Achsen-Gyro-Technologie korrigiert das 9-Achsen-System des S10 Lite aktiv räumliches Driften - ideal für bewegungsintensive Titel wie Splatoon oder Zelda.Preis & VerfügbarkeitDer EasySMX S10 Lite ist ab sofort vorbestellbar.- UVP: 39,99 $- Offizieller Link: EasySMX S10 Lite Store Page (https://www.easysmx.com/products/easysmx-s10lite-switch2-controller)Über EasySMXMit über neun Jahren Erfahrung betreibt EasySMX eigene Forschungs- und Produktionszentren, um Gaming-Peripherie der Spitzenklasse für ein weltweites Publikum bereitzustellen.Pressekontakt:EasySMX Marketing Teaminfo@easysmx.comOriginal-Content von: EasySMX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181934/6205066