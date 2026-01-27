Der Hersteller von Outdoorbekleidung und -ausrüstung bestellt erstmals einen Chief Brand Officer und ernennt Tobia Prevedello zum General Manager, EMEA.

Arc'teryx Equipment, das international tätige Designunternehmen mit Fokus auf hochfunktioneller Outdoorbekleidung und -ausrüstung, stellte heute Avery Baker in ihrer neuen Rolle als Chief Brand Officer vor. Mit der Neuschaffung dieser Führungsposition treibt das Unternehmen seine globale Strategie weiter voran. Baker wird Arc'teryx dabei unterstützen, die Marke weiterzuentwickeln, die globale Präsenz zu stärken und das Wachstum in den Wirtschaftsräumen Nordamerika, EMEA, APAC und Großchina langfristig zu fördern. Daneben stößt Tobia Prevedello, der auf über 20 Jahre internationale Führungserfahrung im EMEA- und APAC-Raum zurückblicken kann, als General Manager, EMEA zum Unternehmen.

Als Chief Brand Officer ist Baker verantwortlich für die globale Markenstrategie, Marketing, Kommunikation und den Aufbau eines branchenführenden Consumer-Experience-Teams. Baker, die CEO Stuart Haselden direkt unterstellt ist, wird auf Unternehmensebene mit globalen und regionalen Führungskräften zusammenarbeiten, um die Markenvision von Arc'teryx voranzutreiben: Das Unternehmen möchte sich weltweit als führender Hersteller von Wintersport-, Trail- und Kletterausrüstung positionieren und die Outdoorbranche mit einem radikal neuen Ansatz revolutionieren. Mit der Besetzung der Stelle unterstreicht Arc'teryx seine Ambitionen, das weltweite Wachstum der Marke, den Kundendialog und die regionale Präsenz weiter auszubauen.

"Die Berufung von Avery als Chief Brand Officer markiert einen Meilenstein auf dem Weg hin zu mehr Wachstum. Als Teil unserer globalen Strategie wollen wir mit Arc'teryx mehr Märkte erschließen und mehr Menschen rund um den Globus erreichen", so Haselden. "In ihrer beeindruckenden Laufbahn war Avery an der Entwicklung ikonischer Lifestyle-Marken beteiligt, wobei sie ihr Gespür für deren einzigartige Kultur und Tradition bewiesen hat. Damit ist sie die ideale Führungskraft für die Stärkung unserer Markenidentität durch Storytelling, Design und Gästeerlebnis. Ausgehend von unserem Fokus auf Performance und Design werden wir mithilfe von Avery unsere Beziehung zu bestehenden Gästen und Communitys stärken und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen, die die Qualität schätzen, für die unsere Marke steht."

"Integrität ist Teil der DNA von Arc'teryx. Dazu gehört, bewusst durch die Welt zu gehen und sich bedingungslos zu den Werten und der performanceorientierten Designphilosophie des Unternehmens zu bekennen", erklärt Baker. "Meine Aufgabe ist es, an jedem Punkt der Consumer Journey Mehrwert und Bedeutung zu schaffen, um unserem Selbstverständnis als authentische, innovative und gemeinschaftsorientierte Marke gerecht zu werden. Ich fühle mich geehrt, die nächste Phase unseres globalen Wachstumsvorhabens als Teil eines herausragenden Teams anzugehen."

Weiterhin gibt Haselden bekannt: "Wir freuen uns, Tobia als unseren neuen General Manager, EMEA willkommen zu heißen. Was er mitbringt, sind weitreichende Erfahrung in der Leitung komplexer Regionalorganisationen von international renommierten und gefragten Marken sowie ein ausgeprägtes Verständnis für das dynamische Konsum- und Marktumfeld im EMEA-Raum. Mit seinem Hintergrund ist er die ideale Besetzung, um unser Wachstum in EMEA und darüber hinaus weiter voranzutreiben. In der Vergangenheit hat Tobia mit seinen Führungsqualitäten bewiesen, dass er leistungsstarke Teams aufbauen, die Markenbekanntheit steigern und nachhaltiges Wachstum fördern kann. Diese Qualitäten werden Arc'teryx entscheidend bei dem Vorhaben voranbringen, den EMEA-Markt weiter als wichtige Säule seiner globalen Strategie zu etablieren."

"Arc'teryx hat eine einzigartige internationale Marke begründet, gestützt auf Überzeugung, Produktintegrität und Gemeinschaftssinn. Der EMEA-Markt birgt erhebliches Potenzial, auf dieser Grundlage aufzubauen", so Prevedello. "Ich freue mich darauf, durch meine Zusammenarbeit mit den Standortteams und der Unternehmensführung die Beziehung zu unseren Gästen zu vertiefen, uns als hochwertige, performanceorientierte Marke weiterzuentwickeln und Chancen für langfristiges Wachstum zu erschließen immer im Einklang mit der Designexzellenz und Produkt-DNA von Arc'teryx."

Baker spielte zuvor bei Tommy Hilfiger eine zentrale Rolle bei der Ausweitung der weltweiten Präsenz und Popularität der Marke. Dafür setzte sie als Chief Brand Officer wiederholt Impulse zu deren Neuausrichtung und unterstützte die Weiterentwicklung und Globalisierung des Unternehmens zur Harmonisierung des Markenauftritts. Die von ihr geleiteten Initiativen führten zu mehr Geschäftswachstum, gesteigerter Verbraucherrelevanz und einheitlicherer Markenausrichtung. So war Baker für die Umsetzung wegweisender Kampagnen verantwortlich, darunter die Zusammenarbeit mit globalen Markenbotschafterinnen für Hilfigers Damenmode und das erfolgreiche "See Now, Buy Now"-Showkonzept. Sie trug entscheidend dazu bei, das Unternehmen als eine der weltweit angesehensten Premiummarken zu positionieren und die Markenidentität durch die Verbindung von kreativer Vision, operativer Kompetenz und Storytelling zu stärken und in kommerziellen Erfolg zu verwandeln.

Prevedello fungierte zuletzt bei CELINE (LVMH) als Managing Director für den EMEA-Raum und war dort zuständig für die strategische, operative und wirtschaftliche Leitung. Er verfügt über umfassende Wachstums- und Markenexpertise und führte Unternehmen bereits erfolgreich durch Phasen der Expansion, Konsolidierung und Transformation. Als Führungskraft mit People-first-Ansatz und multikultureller Ausrichtung konnte Prevedello starke Teams aufbauen und operative Exzellenz demonstrieren.

Die Ernennung von Baker und Prevedello ist Teil einer Reihe strategischer Personalentscheidungen bei Arc'teryx, die zur Gestaltung einer international ausgerichteten und erstklassig aufgestellten Führungsebene beitragen sollen. Neben Baker und Prevedello ergänzen Matt Bolte als Chief Merchandising Officer, Marissa Pardini als General Manager, Veilance und Ben Stubbington als Creative Director, Veilance die Geschäftsführung. Mit den strategischen Stellenbesetzungen und dem neu geschaffenen Posten als Chief Brand Officer ergreift das Unternehmen konkrete Maßnahmen, um sich im vielversprechenden Markt für Outdoorbekleidung bestmöglich aufzustellen.

Arc'teryx ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in den Coast Mountains. Unser Designprozess basiert auf authentischen Erfahrungen, wobei Langlebigkeit und Performance unter extremen Bedingungen im Mittelpunkt stehen. Weltweit sind unsere Produkte in mehr als 160 Markenstores und an mehr als 2.400 weiteren Einzelhandelsstandorten erhältlich. Wir lösen Probleme, entwickeln uns ständig weiter und suchen nach einem besseren Weg, um durchdachte, minimalistische Designs zu kreieren. Denn gutes Design, das funktioniert, macht das Leben leichter.

