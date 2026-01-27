Produktionsreife KI transformiert quantitative Arbeitsabläufe von der Szenarioanalyse bis zur Tail-Risiko-Modellierung innerhalb der Engine für Investitionsrisikomanagement

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfassendste Technologieplattform für das Investitionsmanagement, hat heute bahnbrechende integrierte agentenbasierte KI-Funktionen innerhalb von Beacon by CWAN, seiner Plattform für Unternehmensrisiken und quantitative Analysen, angekündigt, die es Risikoteams ermöglichen, die Modellvalidierung, die Risikoanalyse und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Angesichts der zunehmenden regulatorischen Kontrolle und der beispiellosen Komplexität von Portfolios versagen traditionelle Risikoplattformen institutionellen Anlegern genau dann, wenn sie Antworten am dringendsten benötigen. Die integrierte KI von CWAN wurde speziell für quantitative Entwickler und Risikomanager entwickelt, die komplexe institutionelle Portfolios verwalten. Sie arbeitet innerhalb der Berechnungsengine von Beacon selbst und schult die von unseren Kunden eingesetzten Agenten anhand von Daten, die auf den tatsächlichen Positionen eines Unternehmens, validierten Modellen und Echtzeitberechnungen basieren.

Diese bahnbrechende Architektur verarbeitet Live-Positionen und validierte Modelle in Echtzeit und eliminiert damit die manuellen Export-, Analyse- und Wiedereingabezyklen, die herkömmliche Lösungen beeinträchtigen. Das Ergebnis: eine kontinuierliche, KI-gestützte Risikoanalyse, die von einzelnen Handelsgeschäften bis hin zu unternehmensweiten Risiken reicht und es Teams ermöglicht, Annahmen zu validieren, Portfolios Stresstests zu unterziehen und Risiken gegenüber Stakeholdern zu erläutern, ohne ihre zentrale Risikomodellierungsumgebung verlassen zu müssen.

Mit diesen neuen Funktionen, die die Risikoverwaltung von Institutionen revolutionieren, können Kunden Folgendes durchführen:

Modellvalidierung in kürzester Zeit: Validieren Sie VaR-Modelle, Kreditrisikorahmenwerke und benutzerdefinierte Analysen für verschiedene Instrumententypen und Marktszenarien und reduzieren Sie so den Validierungsaufwand von Wochen auf Stunden. Erstellen Sie Modelldokumentationen, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind, von technischen Validierungsberichten für Quants bis hin zu Zusammenfassungen für CROs, und gewährleisten Sie dabei vollständige Prüfpfade und Transparenz der Annahmen.

Sofortige Expositionsinformationen und Szenarioanalyse: Schlüsseln Sie das Portfoliorisiko sofort nach Währung, Laufzeit, Anlageklasse, Rating, Strategie oder beliebigen benutzerdefinierten Dimensionen auf. Führen Sie "Was-wäre-wenn"-Szenarien und Stresstests mit Abfragen in natürlicher Sprache durch und analysieren Sie anschließend bei Bedarf die zugrunde liegenden Positionen und Sensitivitätsfaktoren. Alle Ergebnisse lassen sich direkt auf die Berechnungsengine von Beacon zurückführen.

Operationalisierte Risikoworkflows: Setzen Sie spezialisierte KI-Agenten für wiederkehrende Aufgaben wie die Überwachung von Limits, die Erstellung von regulatorischen Berichten, die Analyse von Tail-Risiken und die Aggregation von portfoliübergreifenden Risiken ein. Diese Agenten führen mehrstufige Prozesse innerhalb der kontrollierten Umgebung von Beacon durch und generieren nicht nur Vorschläge, sondern schließen auch Arbeitsabläufe ab, die zuvor eine manuelle Koordination zwischen den Teams erforderten.

"Risikomanagement erfordert präzise und deterministische Modelle. Unsere Risikoarchitektur und APIs wurden unter Berücksichtigung künstlicher Intelligenz entwickelt, um agentenbasierte Workflows und Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen, sodass Sie die Analyse bis zu den zugrunde liegenden Positionen und Validierungsmodellen zurückverfolgen können", erklärte Kirat Singh, President, Risk Alternative Assets bei Clearwater Analytics. "Dank der Erweiterbarkeit unserer Plattform können Sie Ihre eigenen Agenten, Tools und Workflows erstellen und dabei unsere leistungsstarken risikobezogenen Analysen für verschiedene Vermögenswerte nutzen."

Sicherheit und Governance auf Unternehmensebene in Verbindung mit KI-Fähigkeiten

Die integrierten KI-Funktionen werden vollständig innerhalb der Cloud-Umgebung jedes Kunden ausgeführt, wodurch Sicherheit auf Bankenniveau und vollständige Datenisolierung gewährleistet sind. Die Architektur von CWAN ermöglicht es quantitativen Teams, validierte agentenbasierte Workflows einmalig zu erstellen und sie dann unternehmensweit einzusetzen. Händler können Risiken in Echtzeit abfragen, Risikomanager können Szenarioanalysen für Ausschüsse erstellen und Betriebsteams können wiederkehrende Berichte automatisieren.

"Diese Veröffentlichung erweitert die im November 2025 angekündigte umfassendere KI-Plattformstrategie von CWAN, mit der mehr als 800 KI-Agenten für den Einsatz in Kundenvermögen im Wert von über 10 Billionen US-Dollar zur Verfügung gestellt wurden", fügte Singh hinzu. "Innerhalb von 24 Monaten werden KI-native Risikoplattformen für institutionelle Anleger unverzichtbar sein. Wir gestalten diese Zukunft neu, indem wir KI in das Risikomanagement integrieren, eine institutionelle Governance implementieren und eine Cloud-native Architektur einsetzen, die Echtzeit-Einblicke über den gesamten Investitionszyklus hinweg liefert."

Über CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von CCWAN Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. CWAN betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 10 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.cwan.com.

