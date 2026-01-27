Zinsbühne trifft QuartalsfeuerwerkFed-Fokus und Zahlenflut der Tech-Giganten Der Mittwoch wird zum Dreh- und Angelpunkt der Börsenwoche: Am Abend richtet sich der Blick auf die Entscheidung der US-Notenbank zum weiteren Zinspfad, ehe Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz nachlegt. Parallel öffnen einige der größten Namen der Tech-Welt ihre Bücher - darunter Microsoft, Tesla, IBM und Starbucks. Auch in Europa rückt die Industrie ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de