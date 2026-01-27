EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 27.1.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 26.1.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die gemeldeten Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH werden nicht direkt, sondern von den Investmentfonds gehalten, die von der Verwaltungsgesellschaft (einschließlich ihrer Zweigniederlassungen in Tschechien und Slowakei) verwaltet werden. Es handelt sich daher nicht um Beteiligungen der Verwaltungsgesellschaft an der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft.
Wien am 27.1.2026
27.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2266742 27.01.2026 CET/CEST