München (ots) -- Vertriebsvorständin Mirjam Mohr verlässt die Interhyp Gruppe- CEO Jörg Utecht übernimmt Gesamtverantwortung für VertriebDie Interhyp Gruppe, Deutschlands führender Vermittler für private Baufinanzierungen, richtet die Führungsstruktur neu aus. CEO Jörg Utecht bündelt die Verantwortung für alle vertrieblichen Aktivitäten bis auf Weiteres direkt in seinem Ressort. Mirjam Mohr, bislang Vorständin für das Privatkunden- und Vermittlergeschäft, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um sich nach einer privaten Auszeit neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.Mirjam Mohr war seit 2010 als Vorständin maßgeblich am Erfolg der Interhyp beteiligt:"Mirjam Mohr hat die Interhyp über mehr als ein Jahrzehnt entscheidend mitgeprägt. Mit großem Einsatz und Leidenschaft hat sie den Vertrieb zu dem gemacht, was er heute ist: der Benchmark in der Baufinanzierung", würdigt Jörg Utecht ihre Verdienste. "Wir danken ihr herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihren weiteren Weg persönlich und beruflich alles Gute."Mirjam Mohr ergänzt: "Die Jahre bei der Interhyp waren für mich eine außergewöhnliche Reise, geprägt von großem Teamgeist und gemeinsamen Erfolgen. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben. Für mich ist nun jedoch der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen."Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Interhyp Gruppe, Sali Salieski dankt: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats spreche ich unseren ausdrücklichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die hochengagierte Tätigkeit im Vorstand aus."Das Unternehmen unterstreicht weiter seinen Anspruch, auch in einem sich wandelnden Marktumfeld die technologische und vertriebliche Führungsrolle zu übernehmen. Die Interhyp Gruppe treibt ihre Strategie konsequent weiter voran und setzt dabei auf zentrale Zukunftsthemen wie die Weiterentwicklung der Plattform HOME sowie den Einsatz von Data und Künstlicher Intelligenz."Unsere Ambition bleibt unverändert: Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen wollen wir weiter stärker wachsen und den Markt mit technischen Innovationen aktiv gestalten," so Jörg Utecht. "Ich freue mich darauf, in der nächsten Zeit noch näher an unser Kerngeschäft heranzurücken. Wir richten unsere volle Energie auf das, was zählt: den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden als auch unserer Vertriebspartner."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.