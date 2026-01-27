Meta Platforms: Warum die Marke von 675 USD über die nächste Rallye entscheidet!

Zwischen KI-Milliarden und charttechnischem Widerstand - das ist jetzt der entscheidende Trigger!

Rückblick

Nachdem die Meta-Aktie eine deutliche Korrektur von Niveaus bei 800 USD bis in den Bereich von 600 USD vollzogen hat, sehen wir nun eine Stabilisierung. Bei ca. 675 USD hat sich ein massiver horizontaler Widerstand gebildet.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 26.01.2026, Kürzel: META, Kurs: 674.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Tiefpunkt Mitte Januar sehen wir eine steile Erholung. Die Aktie hat die gleitenden Durchschnitte (EMA 20/50) zurückerobert, was kurzfristiges Momentum signalisiert. Sollte die Aktie nachhaltig über die Marke von 675 USD steigen, wird charttechnisch der Weg in Richtung des Oktober-Gaps frei.

Mögliches bärisches Szenario

Der wichtigste bärische Indikator wäre ein Scheitern an der Widerstandszone bei ca. 675 USD. Wenn der Kurs diese Marke zwar kurz touchiert oder marginal überschreitet, dann aber unter hohem Volumen wieder nach unten dreht, hätten wir es mit einem Fehlausbruch zu tun. Das kurzfristige Bild würde sich deutlich eintrüben.

Meinung

Meta investiert weiterhin massiv in künstliche Intelligenz. Anleger achten hier besonders auf die Investitionsausgaben und ob diese durch Effizienzsteigerungen im Werbegeschäft gerechtfertigt werden. Das Kerngeschäft (Facebook, Instagram, WhatsApp) profitiert derzeit von einer robusten digitalen Werbenachfrage. Die Monetarisierung durch Abo-Modelle soll weitere Einnahmen generieren.



Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.69 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.18 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.01.2026

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in META hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

