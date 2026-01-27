Offiziell will Xiaomi erst 2027 in Europa starten. Über die E-Commerce-Plattform China EV Marketplace können E-Autos von Xiaomi und anderen Anbietern aber schon heute direkt nach Europa importiert werden. Und siehe da: Xiaomi war 2025 mit Blick auf die wichtigsten EU-Märkte die meistverkaufte E-Auto-Marke auf der Plattform. China EV Marketplace ist nach eigenen Angaben der größte Online-Shop für chinesische Elektrofahrzeuge und bedient Kunden weltweit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net