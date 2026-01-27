Das sieht gut aus: Der Zero Plastic Index ist angetrieben von der starken Kursentwicklung der Schwergewichte Derichebourg, Mayr-Melnhof oder auch Befesa auf ein neues Jahreshoch geklettert. Mittlerweile steht er kurz vor dem Sprung auf den höchsten Stand seit dem Jahre 2023. Kein Wunder, schließlich werden Alternativen zu Plastik immer wichtiger. Denn einer Studie zufolge könnten sich die Gesundheitsschäden durch freigesetzte Stoffe aus dem Plastik-Lebenszyklus bis 2040 verdoppeln, berichtet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär