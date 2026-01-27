© Foto: DALL*EBitcoin steht unter massivem Druck. Experten warnen, dass die nächsten 30 Tage über Bullenmarkt oder Absturz entscheiden.Die jüngste Schwäche am Kryptomarkt verstärkt die Sorge, dass Bitcoin in einen Bärenmarkt abrutscht. Während Gold neue Rekordmarken setzt und zum ersten Mal über 5.000 US-Dollar gehandelt wird, stagniert Bitcoin bei rund 88.000 US-Dollar - ein Rückgang von 25 Prozent seit Oktober und 6 Prozent innerhalb einer Woche. Die enge Handelsspanne zwischen 86.000 und 89.000 US-Dollar hat laut Marktbeobachtern erstmals wieder die Frage aufgeworfen, ob die Krypto-Leitwährung ihren Momentum-Trade verloren hat. Nic Puckrin, Mitbegründer von Coin Bureau, sieht die Lage kritisch. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE