Woche 6/26
Sa., 31.1.
Bitte geänderten Sportablauf ab 10.45 Uhr beachten:
10.45 sportstudio live
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Frauen
. . .
ca. 12.15 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
. . .
ca. 15.25 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
7,5 km Langlauf Männer
. . .
Moderation im Studio: Katja Streso
("Snowboard-Weltcup: Snowboardcross Frauen und Männer" gestrichen.)
So., 1.2.
Bitte geänderten Sportablauf ab 10.45 Uhr beachten:
10.45 sportstudio live
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
. . .
Moderation im Studio: Katja Streso
("Snowboard-Weltcup: Snowboardcross Frauen und Männer" um 15.15 Uhr gestrichen.)
Woche 11/26
Sa., 7.3.
Bitte korrekten Programmablauf und Ausdrucke ab 9.15 Uhr beachten:
9.15 sportstudio live
19.00 heute (HD/UT)
Moderation: Mitri Sirin
19.20 Wetter (HD/UT)
(Weiterer Ablauf ab 19.25 Uhr wie vorgesehen.)
