Mit der Ernennung des erfahrenen SaaS-Leaders Arie Teter zum Chief Product Technology Officer stärkt DataGuard sein Führungsteam und treibt die Produktinnovation voran.

DataGuard, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Security und Compliance, hat Arie Teter zum neuen Chief Product Technology Officer (CPTO) ernannt. Teter, der in London ansässig ist, wird künftig die Produkt- und Engineering-Teams von DataGuard leiten und die strategische Weiterentwicklung sowie die Skalierbarkeit der All-in-One-Plattform verantworten.

Teter verfügt über umfangreiche Erfahrung in leitenden Produkt- und Technologiepositionen bei internationalen B2B-Cybersecurity- und SaaS-Unternehmen. Zuletzt war er als Chief Product Officer bei Orca Security tätig und verantwortete dort die Produktstrategie und -umsetzung für Cloud-Security-Lösungen. Davor war er als Director of Engineering bei Symantec für große Engineering-Teams und komplexe Technologieinitiativen zuständig. Zu seinen früheren Stationen zählt unter anderem die Rolle des Group Managers bei Check Point Software Technologies, in der er an der Entwicklung und Skalierung von Enterprise-Security-Produkten mitwirkte.

Mit seiner Kombination aus tiefgehender Engineering-Expertise und Erfahrung im Technologie-Management verfolgt Teter in der Produktentwicklung einen gleichermaßen technischen wie strategischen Ansatz. Sein Fokus liegt auf KI-gestützten Produkten, die nachhaltig skalierbar sind und messbaren Mehrwert liefern.

Die Ernennung unterstreicht DataGuards kontinuierliche Investitionen in Produkt- und Technologieführerschaft in einem Umfeld, in dem Security und Compliance zunehmend zu dauerhaften Aufgaben auf Vorstandsebene werden. Angesichts sich überschneidender regulatorischer Anforderungen in den Bereichen Cybersicherheit, operative Resilienz, Datenschutz und KI-Governance darunter NIS2 und die EU-KI-Verordnung entwickelt DataGuard seine Plattform konsequent weiter. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die steigende Komplexität mit skalierbarer, ergebnisorientierter Technologie zu bewältigen.

"Produkt- und Technologieinnovation sind zentral dafür, wie wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen", sagt Kivanç Semen, Co-Founder und Co-CEO von DataGuard. "Aries umfassende Erfahrung im Bereich Security und sein klarer Fokus auf kundenzentrierte Produktentwicklung machen ihn zu einer idealen Besetzung für DataGuard. Wir freuen uns, ihn im Führungsteam willkommen zu heißen und mit ihm unsere Plattform international weiter auszubauen."

"Mit wachsendem Unternehmenserfolg müssen sich Security und Compliance von manuellen Prozessen hin zu intelligenten, skalierbaren Systemen entwickeln", sagt Arie Teter. "Die KI-gestützte Plattform von DataGuard vereint Automatisierung und Vertrauen auf besondere Weise und ermöglicht es Kunden, verlässliche Ergebnisse schnell und transparent zu erzielen. Ich freue mich darauf, Produkte zu entwickeln, die Compliance nicht nur vereinfachen, sondern neue Maßstäbe für modernes Risikomanagement setzen."

Weitere Informationen zur Security- und Compliance-Plattform von DataGuard finden Sie unter dataguard.de.

Über DataGuard

DataGuard ist der führende europäische Anbieter von Security- und Compliance-Software und wird von über 4.000 Unternehmen darunter Canon Gießen, Scout24 und Warsteiner in mehr als 50 Ländern geschätzt. Die All-in-One-Plattform unterstützt Unternehmen, Sicherheitsrisiken zu managen, Zertifizierungen schneller zu erreichen und branchenspezifische Frameworks wie ISO 27001, TISAX, SOC 2, die DSGVO, NIS2 sowie die EU-KI-Verordnung mühelos einzuhalten. Durch die Kombination aus KI-gestützten, automatisierten Workflows und individueller Expertenberatung reduziert DataGuard den Zeit- und Kostenaufwand für den Aufbau robuster Informationssicherheits- und Compliance-Managementsysteme (ISMS CMS). Gegründet im Jahr 2018, verfügt DataGuard über Standorte in München, Berlin, London, Stockholm und Wien, ein Team von mehr als 250 Experten und ein stetig wachsendes Partnernetzwerk.

TISAX ist eine eingetragene Marke der ENX Association. DataGuard steht in keiner Verbindung zur ENX Association. Wir bieten ausschließlich Beratung und Unterstützung für die TISAX-Bewertung an. Die ENX Association übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf der Website von DataGuard.

