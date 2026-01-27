Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 27
[27.01.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.01.26
IE000LZC9NM0
7,051,620.00
USD
0
57,187,198.93
8.1098
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
|
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.01.26
IE000DOZYQJ7
3,184,930.00
EUR
0
18,068,428.13
5.6731
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.01.26
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
372,054.29
10.8357
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.01.26
IE000XIITCN5
51,779.00
GBP
0
421,987.59
8.1498