DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Januar 2026 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis 07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -26,0 zuvor: -26,9 *** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q 14:15 DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Rumänischem Premierminister Bolojan *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 19:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede in Women's Networking Lounge *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75% *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q - EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

