Dario Amodei, CEO des Claude-Erfinders Anthropic, hat vor den enormen Risiken von KIÂ gewarnt -Â insbesondere wenn sich deren Macht in den Händen Einzelner befinde. Seine Tech-Kolleg:innen nimmt er dabei ausdrücklich in die Pflicht. Die KI-Firma Anthropic hat erst am 21. Januar 2026 die sogenannte Verfassung ihres großen Sprachmodells (LLM) Claude aktualisiert. In dem 57-seitigen Dokument finden sich jetzt unter anderem Verbote für den KI-Chatbot. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
