Straßburg (ots) -K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M EDie Bären sind los: ARTE und die 76. Berlinale - SchwerpunktSpiel- und Dokumentarfilme | Ab dem 2. Februar auf arte.tv und auf ARTEVom 12. bis 22. Februar 2026 ist Berlin die Hauptstadt des internationalen Kinos. Auf arte.tv sind hierzu eine Auswahl von 13 früheren Weltpremieren und Preisträgern der vorherigen Festivals zu sehen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027055/)Im VisierWeb Only, Serie (OmU) | Ab dem 5. Februar auf arte.tvDie 19-jährige Sonja ist eine talentierte Sportschützin, die in ihrer Familie Hoffnung für die Olympischen Spiele 2024 weckt. Doch als ihr Bruder Vuk in mafiöse Geschäfte verwickelt wird und in Gefahr gerät, zögert Sonja nicht, alles zu riskieren, um ihren Bruder zu retten ... >> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027518/)Das Caravaggio-KomplottSerie | Ab dem 26. Februar auf arte.tv und am 5. März auf ARTEDie Mailänder Journalistin Anna kehrt nach Lugano zurück, nachdem die Leiche ihres Vaters geborgen wurde. Jahrzehntelang glaubte sie, er habe die Familie verlassen - doch er wurde ermordet. Annas Suche nach Antworten führt sie in ein Geflecht aus Kunstraub, Lügen und Macht.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027644/)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEDer Algorithmus der LiebeDokumentation | Ab dem 10. Februar auf arte.tv und am 12. Februar auf ARTELiebe auf den virtuellen Blick - das gibt es nicht erst seit Dating-Apps florieren. Schon in den 1950er Jahren gab es die ersten Experimente zur Verkupplung einsamer Herzen. Eine unterhaltsame und vor allem überraschende Reise in die Geschichte der Computer als Helfer bei der Suche nach der großen Liebe.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/123418-000-A/)Ein Pazifist im Krieg.Tagebuch eines ukrainischen SoldatenDokumentarfilm - Generation Ukraine | Ab dem 17. Februar auf arte.tv und auf ARTEDer ukrainische Künstler und Kameramann Dmytro Dokunov ist eigentlich Krishna-Anhänger, Hippie und Pazifist. Als er sich zwischen Kriegsdienstverweigerung und Armee entscheiden muss, tritt er ein und zieht in den Krieg. Mit ständig laufender Handykamera dokumentiert er seine Erfahrungen und stellt sich existenziellen Fragen. Der Film ist Teil der Initiative Generation Ukraine (https://www.arte.tv/de/videos/RC-025927/generation-ukraine/).>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/115088-000-A/)Gletscher - Schmelzende RiesenDokumentarfilm | Ab dem 24. Februar auf arte.tv und am 3. März auf ARTEWeltweit schmelzen Gletscher so rasant wie nie. Bis 2050 wird ein Drittel der Welterbe-Gletscher verschwunden sein: Wasserknappheit, instabile Gebirge und Meeresspiegelanstieg bedrohen zwei Milliarden Menschen. Beeindruckende Aufnahmen aus den Alpen und der Antarktis zeigen das Ausmaß der Krise - und die Dringlichkeit globalen Handelns.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/121278-000-A/)K U L T U R | K U N S T | P O P K U L T U RKarambolage Polska (Polen)Web Only, Magazin | Ab dem 2. Februar auf arte.tv und auf YoutubeDieses Jahr richtet Karambolage seinen Blick nach Polen! Entdecken Sie jede Woche eine neue Episode zu einem polnischen Gegenstand, Wort, Ritual... Wie immer mit einer Prise Humor und viel Liebe zum Detail. Alle Episoden gibt es auf arte.tv, Youtube, Facebook und Instagram.Paula Modersohn-Becker. Keine KompromisseDokumentation | Ab dem 8. Februar auf arte.tv und auf ARTEPaula Modersohn-Becker ist heute weltweit bekannt. Zu Lebzeiten irritiert ihre Malerei die Zeitgenossen. Radikal bricht sie Tabus und nimmt vorweg, was Jahrzehnte später als Vorbote von Expressionismus und Moderne gefeiert wird. Die Dokumentation porträtiert eine Künstlerin, die unbeirrbar ihrer Vision folgte.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/127499-000-A/)W I S S E N S C H A F TFreundschaft - eine SuperkraftDokumentation | Bereits online (https://www.arte.tv/de/videos/117723-000-A/freundschaft-eine-superkraft/) auf arte.tv und am 14. Februar auf ARTEDie Kraft der Freundschaft formt Identität, stärkt Wohlbefinden und kann das Leben verlängern. Doch was entscheidet darüber, mit wem wir uns befreunden? Und: Hat die Freundschaft in Zeiten zunehmender Einsamkeit und Digitalisierung überhaupt noch eine Chance?>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/117723-000-A/)Agree to Disagree! Neue FolgenWeb Only, Dokumentationsreihe | Ab dem 9. Februar jede Woche eine neue Folge auf arte.tvBei "Agree to Disagree!" diskutiert der Psychologe Prof. Dr. Bertolt Meyer mit Forschenden die großen Themen unserer Zeit - kontrovers und auf Augenhöhe. Ab dem 9. Februar gibt es jede Woche eine neue Folge, u.a. zur Frage "Kiffen erlaubt - Was bringts?" (https://presse.arte.tv/programme/127323-006-A/) oder "KI im Kopf - Upgrade fürs Gehirn?" (https://presse.arte.tv/programme/127323-003-A/).>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-023859/)A R T E C O N C E R TSade: Bring Me HomeMusik | Ab dem 6. Februar auf arte.tv und am 13. Februar auf ARTENach einer zehnjährigen Schaffenspause brachte Sade 2010 ihr Album "Soldier of Love" heraus. Das fulminante Comeback wurde in einem Live-Mitschnitt aus Ontario am 4. September 2011 aufgezeichnet. Der zweistündige Konzertfilm unter der Regie von Sophie Muller wurde für einen Grammy nominiert.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/127031-000-A/)Charles Gounod: FaustLivestream, Oper | Am 8. Februar auf arte.tvGounods "Faust" an der Bayerischen Staatsoper: Star-Tenor Jonathan Tetelman als Faust schließt einen Pakt mit Méphistophélés (Kyle Ketelsen) und verführt Marguerite (Olga Kulchynska), die am Ende wahnsinnig wird, aber moralisch siegt. Regie führt Lotte de Beer, am Pult gibt Nathalie Stutzmann ihr Debüt in München.Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6205247