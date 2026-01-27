© Foto: David Talukdar - picture alliance / ZUMA Press WireChinas Moonshot AI veröffentlicht ein neues KI-Modell. Damit ist das Rennen gegen DeepSeek, Google und OpenAI eröffnet. Investoren wittern die nächste KI-Welle.Moonshot AI hat eine neue Version seines Flaggschiff-Modells Kimi vorgestellt, die gleichzeitig Text, Bilder und Videos aus einer einzigen Eingabe verarbeiten kann. Das Modell K2.5 folgt dem Trend zu sogenannten Omni-Modellen, wie er von Branchengrößen wie OpenAI und Alphabet mit Google vorangetrieben wird. Das erklärte das Unternehmen am Dienstag, wie Bloomberg berichtete. Damit reagiert Moonshot, unterstützt von Alibaba, auf die wachsende Konkurrenz in China und bereitet sich auf die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE