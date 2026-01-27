© Foto: Dall-EWährend Bitcoin und Ether stagnieren, zieht Hyperliquid Trader an. Ein Protokoll-Upgrade, steigende Rohstoffvolumina und Token-Rückkäufe treiben die Rallye.Der Krypto-Markt zeigt sich am Dienstagnachmittag überwiegend lustlos. Doch Hyperliquid sticht als Ausnahme deutlich hervor. Der native Token HYPE schießt innerhalb der letzten 24 Stunden um mehr als 24,5 Prozent nach oben und notiert Dienstagnachmittag bei rund 27,70 US-Dollar. Damit zählt Hyperliquid aktuell zu den 15 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und markiert den höchsten Stand seit knapp drei Wochen. HIP-3 entfacht neue Nachfragewelle Auslöser der Rallye ist die rasant zunehmende Nutzung von HIP-3, einer zentralen …Den vollständigen Artikel lesen
